В Азербайджане для анализа показателей импорта-экспорта запущена программа Tableau - Сафар Мехтиев
БАКУ /Trend/ - Для углубленного анализа показателей импорта - экспорта Азербайджана запущена программа Tableau.
Как сообщает Trend, об этом написал в Twitter председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.
"Для углубленного анализа показателей импорта - экспорта, визуализации результатов и отклонений от норм, а также получения оповещений в автоматическом режиме запущена программа Tableau", - говорится в публикации.
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