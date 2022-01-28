В Азербайджане для анализа показателей импорта-экспорта запущена программа Tableau - Сафар Мехтиев

БАКУ /Trend/ - Для углубленного анализа показателей импорта - экспорта Азербайджана запущена программа Tableau.

Как сообщает Trend, об этом написал в Twitter председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

"Для углубленного анализа показателей импорта - экспорта, визуализации результатов и отклонений от норм, а также получения оповещений в автоматическом режиме запущена программа Tableau", - говорится в публикации.