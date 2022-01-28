Инфляция в Азербайджане по итогам 2021 г. составила 6,75%

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составила 6,75 процента.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, в 2021 году экспортные цены в Азербайджане выросли более чем на 20 процентов, кроме того, подорожала транспортировка грузов.

По данным Всемирного банка, в указанный период в Азербайджане был зафиксирован рост экспорта товаров нефтяного и ненефтяного секторов, сказал Рустамов.

Отметим, что правление ЦБА 28 января приняло решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта – с 7,25 до 7,5 процента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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