В 2022 г. баланс счета текущих операций Азербайджана может достичь 10% ВВП - Эльман Рустамов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году баланс счета текущих операций Азербайджана может достичь 10 процентов ВВП.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, это станет возможным при условии, что цена барреля нефти на мировом рынке составит в среднем 70 долларов.

"Если цена на нефть будет в диапазоне 50 долларов, то остаток на счету текущих операций составит порядка четырех процентов ВВП", - сказал Рустамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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