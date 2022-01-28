В Азербайджане курс нацвалюты в 2022 г. будет стабильным - Эльман Рустамов
БАКУ /Trend/ - Курс национальной валюты Азербайджана в 2022 году будет стабильным.
Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
По его словам, ЦБА провел в этом направлении не защитную политику, а нейтральную.
Рустамов подчеркнул, что ЦБА заинтересован в защите нацвалюты не от девальвации, а от реальвации.
По данным международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Азербайджан сохранит привязку маната к доллару на уровне 1USD/1,7AZN.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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