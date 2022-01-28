ЦБА прогнозирует рост спроса банков Азербайджана на валюту

БАКУ /Trend/ - В феврале 2022 года в Азербайджане ожидается рост спроса банков на иностранную валюту, сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов, сообщает Trend.

По его словам, в январе 2022 года был зафиксирован рост продаж банкам иностранной валюты на аукционах, проводимых ЦБА.

"Это связано с увеличением расходов госбюджета в прошлом году и выпуском в обращение большого количества наличных денег", - сказал Рустамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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