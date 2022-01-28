Использование в Азербайджане криптовалюты не угрожает стабильности маната - ЦБА

БАКУ /Trend/ - Использование в Азербайджане криптовалюты никаким образом не угрожает стабильности национальной валюты - маната.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор Центробанка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.

По его словам, некоторые страны поддерживают этот вид валюты на уровне центробанков.

"Использование криптовалюты в Азербайджане, а также финансирование этой отрасли сложно отследить, но ведутся работы по выявлению пользователей этой валюты в нашей стране. Кроме того, по некоторым данным, в Азербайджане число пользователей криптовалюты очень низкое, и ее использование никаким образом не угрожает стабильности маната", - сказал Османов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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