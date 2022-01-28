ЦБ Азербайджана планирует подписать соглашение с международной консалтинговой компанией
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана планирует в феврале 2022 года подписать соглашение с международной консалтинговой компанией McKinsey о создании в нашей стране новой модели развития финансовых институтов.
Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
По его словам, данное соглашение затронет не только банки Азербайджана, но и страховые компании, другие финансовые структуры.
"Могу сказать, что в рамках этого документа будут созданы новые методы управления, другая экосистема, изучены проблемы банков и пути их решения, подготовлена стратегия развития финансовых институтов по новой модели", - сказал Рустамов.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev