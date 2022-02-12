В Азербайджане завершается разработка антиинфляционной программы - Эльман Рустамов

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время правительство Азербайджана примет разработанную Центральным банком страны (ЦБА) антиинфляционную программу. Об этом сказал в субботу журналистам председатель правления ЦБА Эльман Рустамов, передает Trend.

По его словам, регулятор совместно с ведущими финансовыми институтами завершает разработку антиинфляционной программы, и в ближайшее время правительство Азербайджана ее обсудит и примет.

По прогнозам ЦБА, со второго полугодия 2022 года инфляция пойдет на спад, и регулятор надеется на снижение инфляционного прогноза международными организациями, сказал Рустамов.

"Ведущие центробанки мира должны ужесточить монетарную и денежную политику, усилить антиинфляционные меры. Это будет способствовать снижению инфляции как в этих странах, так и импортной инфляции в Азербайджане. Кроме того, в ЦБ ведутся поэтапные работы по снижению инфляции в Азербайджане",- сказал глава правления ЦБА.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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