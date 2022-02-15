В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о планах развития сотрудничества с финструктурами Азербайджана (Интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители Банка "МБА-МОСКВА" в ходе визита в Баку провели встречи с сотрудниками финансовых институтов Азербайджана. Они рассказали Trend о целях визита и проделанной в его рамках работе.

Директор департамента корреспондентских счетов и международных операций Банка "МБА-МОСКВА" Тамилла Дорошенко заявила, что целями поездки стали решение бизнес-задач с партнерами банка и обсуждение вопросов сотрудничества по продуктам поддержки внешнеторговых операций между Азербайджаном и Россией.

"В рамках делового визита мы обсудили с партнерами перспективы сотрудничества и дальнейшего развития отношений, планы по развитию бизнеса российских и азербайджанских предпринимателей, роль банка в вопросах помощи бизнесу для выхода на внешнеэкономический рынок", - сказала Дорошенко.

По словам директора департамента развития бизнеса Банка "МБА-МОСКВА" Светланы Луньковой, в качестве ключевых направлений банк определил расширение участия в развитии торговых связей между Азербайджаном и Россией.

"Основной целью банка является обеспечение качественного сервиса для своих клиентов, совершенствование качества клиентского обслуживания, разработка технологичных и маржинальных продуктов. Наш банк движется в направлении развития технологий и цифровизации, привлечения высококлассных специалистов, а также налаживания новых стратегических партнерских связей с организациями, направленных на развитие торгово-экспортных отношений между Россией и Азербайджаном. Это стратегическая цель. Оказание стандартных финансовых услуг уже не является конкурентным преимуществом. Важно сопровождать клиента на всех этапах развития бизнеса, помогая в решении повседневных задач, оказывая услуги компаниям в областях аудита, консалтинга, сопровождения сделок и налогообложения. Очень важно, что персональный эксперт банка, помимо осуществления валютного контроля текущих операций «под ключ», поможет оформить сделку с учетом требований законодательства Азербайджана, проведет предварительную экспертизу внешнеторгового контракта и окажет содействие в решении любых вопросов и нестандартных ситуаций, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Мы стремимся быть не просто обслуживающим банком, наша цель – стать надежным финансовым партнером, который будет способствовать развитию бизнеса нашего клиента", - подчеркнула Лунькова.

Она также сообщила, что Банк "МБА-МОСКВА" значительно расширил свою линейку кредитов для бизнеса, и его клиенты могут выбрать продукт в зависимости от текущей задачи.

"Сегодня пользуются спросом такие продукты банка, как "Инвестиционный кредит" (для расширения производства) и "Оборотный кредит" (для увеличения оборота бизнеса клиента). Для тех, кто решил приобрести коммерческую недвижимость, мы предлагаем удобную и выгодную "Коммерческую ипотеку", а для предпринимателей, которым для ведения бизнеса необходим автопарк – "Коммерческий автокредит". Для компаний - участниц внешнеэкономической деятельности, а также для тех, кто только планирует выйти на зарубежный рынок, предлагаем пакет ВЭД. В него включен полный спектр услуг по сопровождению, включая помощь в подготовке внешнеторговых контрактов, индивидуальные консультации, обучение сотрудников компании, проверку контрагентов и другое. Также пакет ВЭД позволяет компаниям снизить стоимость валютного контроля, переводов денежных средств за рубеж и получить ряд других преимуществ за счет комплексного сопровождения. Для физических лиц в банке запустили новый сервис денежных переводов между Россией и Азербайджаном - Granat, позволяющий быстро и выгодно переводить деньги между частными лицами в российских рублях, азербайджанских манатах, долларах и евро. Во взаимодействии с клиентами мы нацелены на максимальное использование цифровых технологий. Наш постоянный диалог с интернациональной предпринимательской средой показал, что в числе наиболее востребованных сервисов люди называли возможность оперативного, буквально в один - два "клика" решения задачи. Мы оценили ситуацию и пришли к выводу, что несмотря на глобальную информатизацию, компаниям элементарно не хватает времени на поиски потенциальных партнеров и новых каналов сбыта. А сейчас в условиях, когда бизнесу требуется дополнительная устойчивость, потребность в его диверсификации возросла многократно. Платформа Azeri-Russian Desk (ARD) необходима участникам внешнеэкономической деятельности – компаниям, которые планируют расширять бизнес с иностранными партнерами или решают выходить на зарубежный рынок. В удобном формате бизнес-маркетплейса мы сгруппировали предложения от российских и азербайджанских компаний по отраслевой принадлежности: пищевая промышленность, металлургия, непродовольственные товары, логистика, химическая и автомобильная промышленность и ряд других. Процесс поиска автоматизирован, и компании нужно всего лишь заполнить простую форму на сайте (https://ard.moscow/). Контроль процесса осуществляет персональный менеджер, который может проконсультировать клиента на любом этапе. Для нас важно при тотальной цифровизации обслуживания сохранять индивидуальное взаимодействие с клиентом, поддерживать его доверие к банку, которым мы дорожим", - сказала Лунькова.

Она подчеркнула, что задача ARD, как и других продуктов банка – дать клиенту максимум простоты и удобства при работе.

"В связи с этим мы сформировали расширенный пакет услуг, доступных любому пользователю ARD: переводы средств между Россией и Азербайджаном с комиссией от 0 рублей, услуги по валютному контролю на льготных условиях, конверсионные операции по выгодным курсам, оценка экспортного потенциала компании, проверка благонадежности иностранных контрагентов и многое другое. Есть на ARD дополнительные сервисы от наших партнеров, в том числе страховые и юридические услуги, включая защиту интеллектуальной собственности, логистику и таможенное обслуживание, консалтинг и аудит, ряд других сервисов, необходимых во внешнеэкономической деятельности. В последнее время вырос запрос на финансирование поставок различной продукции, как правило, это беззалоговые кредиты. Рост финансирования договоров поставок продукции связан с ростом торговых сделок и их особенностями. Например, если производитель поставляет свой товар в торговую сеть, то возможна отсрочка платежа, и мы готовы кредитовать такие контракты", - сказала Лунькова.

Глава департамента также коснулась темы влияния на банк последствий пандемии коронавируса.

По ее словам, Банк "МБА-МОСКВА" уверенно принял все вызовы пандемии и постпандемии и последовательно движется вперед в соответствии со своими стратегическими целями.

"В этих непростых условиях всем участникам рынка приходилось нелегко. Устойчивость Банку "МБА-МОСКВА" придает сильный акционер – Международный банк Азербайджана (ABB). Конечно, в этих обстоятельствах мы внесли в свою деятельность необходимые коррективы, направленные на поддержку клиентов, сохранение темпов развития и достижение намеченных показателей. Банк усилил акценты на развитии дистанционных клиентских сервисов, информационных технологий, сегмента расчетов операций в национальных валютах, где у нас традиционно сильная экспертиза, дал старт новым продуктам, востребованным сегодня. Мы успешно адаптировали стратегию и бизнес-процессы, в том числе выстроили дистанционные форматы работы сотрудников. Стратегические приоритеты банка, а именно: поддержка и стимулирование развития торговых взаимоотношений, активное развитие высокотехнологичных продуктов и услуг для бизнеса, расширение спектра услуг для граждан Азербайджана, проживающих в России, нисколько не изменились. Но отмечу существенную особенность – интенсивность работы заметно возросла. Перед нами стоит задача не только сохранить, но и расширить качественную клиентскую базу. Несмотря на то, что наш акционер – Международный банк Азербайджана, мы являемся полноценным российским банком. Прежде всего, мы ориентированы на сотрудничество с корпоративным сектором, в том числе с компаниями, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, участвуют в торговых отношениях между Россией и Азербайджаном. Нашей целью является долгосрочное сотрудничество", - сказала Лунькова.

В свою очередь, руководитель казначейства Банка "МБА-МОСКВА" Роман Швец затронул тему ведения совместного с Азербайджаном бизнеса.

Он сообщил, что банк в своей деятельности опирается на глубокое знание нормативно-законодательной базы Азербайджана и России, национальных особенностей народов двух стран.

"Помимо знания единых краеугольных основ предпринимательства, иностранному бизнесу в каждой стране необходима "тонкая настройка", то есть учет специфики, нюансов, которые могут серьезно повлиять на успех. Мелочей здесь не бывает, поэтому за качественной экспертизой компании из России и Азербайджана, планирующие участвовать во внешнеэкономической деятельности, идут к нам. Логично, что на первый план вышли дистанционные сервисы. У нас есть хороший проектный опыт внедрения современных технологических решений, поэтому проведя анализ клиентских запросов, мы разработали конкурентные продукты, которые в условиях ограничений не только помогают бизнесу остаться на плаву, но и дают дополнительные возможности для развития. И платформа Azeri-Russian Desk, и сервис переводов Granat – успешное тому подтверждение. Структура бизнеса и тут, и там устроена примерно одинаково. В обеих странах ярко выражена тенденция к цифровой трансформации: активно автоматизируются бизнес-процессы, используются современные технологические IT-решения, интегрируются программы развития человеческих ресурсов. Бизнес понимает, что только таким образом в условиях цифровой экономики можно поддерживать высокую конкурентоспособность в любом сегменте рынка", - отметил Швец.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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