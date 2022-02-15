В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о планах развития сотрудничества с финструктурами Азербайджана (Интервью) (ФОТО)

Экономика 15 февраля 2022 09:06 (UTC+04:00)
В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о планах развития сотрудничества с финструктурами Азербайджана (Интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители Банка "МБА-МОСКВА" в ходе визита в Баку провели встречи с сотрудниками финансовых институтов Азербайджана. Они рассказали Trend о целях визита и проделанной в его рамках работе.

Директор департамента корреспондентских счетов и международных операций Банка "МБА-МОСКВА" Тамилла Дорошенко заявила, что целями поездки стали решение бизнес-задач с партнерами банка и обсуждение вопросов сотрудничества по продуктам поддержки внешнеторговых операций между Азербайджаном и Россией.

"В рамках делового визита мы обсудили с партнерами перспективы сотрудничества и дальнейшего развития отношений, планы по развитию бизнеса российских и азербайджанских предпринимателей, роль банка в вопросах помощи бизнесу для выхода на внешнеэкономический рынок", - сказала Дорошенко.

По словам директора департамента развития бизнеса Банка "МБА-МОСКВА" Светланы Луньковой, в качестве ключевых направлений банк определил расширение участия в развитии торговых связей между Азербайджаном и Россией.

"Основной целью банка является обеспечение качественного сервиса для своих клиентов, совершенствование качества клиентского обслуживания, разработка технологичных и маржинальных продуктов. Наш банк движется в направлении развития технологий и цифровизации, привлечения высококлассных специалистов, а также налаживания новых стратегических партнерских связей с организациями, направленных на развитие торгово-экспортных отношений между Россией и Азербайджаном. Это стратегическая цель. Оказание стандартных финансовых услуг уже не является конкурентным преимуществом. Важно сопровождать клиента на всех этапах развития бизнеса, помогая в решении повседневных задач, оказывая услуги компаниям в областях аудита, консалтинга, сопровождения сделок и налогообложения. Очень важно, что персональный эксперт банка, помимо осуществления валютного контроля текущих операций «под ключ», поможет оформить сделку с учетом требований законодательства Азербайджана, проведет предварительную экспертизу внешнеторгового контракта и окажет содействие в решении любых вопросов и нестандартных ситуаций, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Мы стремимся быть не просто обслуживающим банком, наша цель – стать надежным финансовым партнером, который будет способствовать развитию бизнеса нашего клиента", - подчеркнула Лунькова.

Она также сообщила, что Банк "МБА-МОСКВА" значительно расширил свою линейку кредитов для бизнеса, и его клиенты могут выбрать продукт в зависимости от текущей задачи.

"Сегодня пользуются спросом такие продукты банка, как "Инвестиционный кредит" (для расширения производства) и "Оборотный кредит" (для увеличения оборота бизнеса клиента). Для тех, кто решил приобрести коммерческую недвижимость, мы предлагаем удобную и выгодную "Коммерческую ипотеку", а для предпринимателей, которым для ведения бизнеса необходим автопарк – "Коммерческий автокредит". Для компаний - участниц внешнеэкономической деятельности, а также для тех, кто только планирует выйти на зарубежный рынок, предлагаем пакет ВЭД. В него включен полный спектр услуг по сопровождению, включая помощь в подготовке внешнеторговых контрактов, индивидуальные консультации, обучение сотрудников компании, проверку контрагентов и другое. Также пакет ВЭД позволяет компаниям снизить стоимость валютного контроля, переводов денежных средств за рубеж и получить ряд других преимуществ за счет комплексного сопровождения. Для физических лиц в банке запустили новый сервис денежных переводов между Россией и Азербайджаном - Granat, позволяющий быстро и выгодно переводить деньги между частными лицами в российских рублях, азербайджанских манатах, долларах и евро. Во взаимодействии с клиентами мы нацелены на максимальное использование цифровых технологий. Наш постоянный диалог с интернациональной предпринимательской средой показал, что в числе наиболее востребованных сервисов люди называли возможность оперативного, буквально в один - два "клика" решения задачи. Мы оценили ситуацию и пришли к выводу, что несмотря на глобальную информатизацию, компаниям элементарно не хватает времени на поиски потенциальных партнеров и новых каналов сбыта. А сейчас в условиях, когда бизнесу требуется дополнительная устойчивость, потребность в его диверсификации возросла многократно. Платформа Azeri-Russian Desk (ARD) необходима участникам внешнеэкономической деятельности – компаниям, которые планируют расширять бизнес с иностранными партнерами или решают выходить на зарубежный рынок. В удобном формате бизнес-маркетплейса мы сгруппировали предложения от российских и азербайджанских компаний по отраслевой принадлежности: пищевая промышленность, металлургия, непродовольственные товары, логистика, химическая и автомобильная промышленность и ряд других. Процесс поиска автоматизирован, и компании нужно всего лишь заполнить простую форму на сайте (https://ard.moscow/). Контроль процесса осуществляет персональный менеджер, который может проконсультировать клиента на любом этапе. Для нас важно при тотальной цифровизации обслуживания сохранять индивидуальное взаимодействие с клиентом, поддерживать его доверие к банку, которым мы дорожим", - сказала Лунькова.

Она подчеркнула, что задача ARD, как и других продуктов банка – дать клиенту максимум простоты и удобства при работе.

"В связи с этим мы сформировали расширенный пакет услуг, доступных любому пользователю ARD: переводы средств между Россией и Азербайджаном с комиссией от 0 рублей, услуги по валютному контролю на льготных условиях, конверсионные операции по выгодным курсам, оценка экспортного потенциала компании, проверка благонадежности иностранных контрагентов и многое другое. Есть на ARD дополнительные сервисы от наших партнеров, в том числе страховые и юридические услуги, включая защиту интеллектуальной собственности, логистику и таможенное обслуживание, консалтинг и аудит, ряд других сервисов, необходимых во внешнеэкономической деятельности. В последнее время вырос запрос на финансирование поставок различной продукции, как правило, это беззалоговые кредиты. Рост финансирования договоров поставок продукции связан с ростом торговых сделок и их особенностями. Например, если производитель поставляет свой товар в торговую сеть, то возможна отсрочка платежа, и мы готовы кредитовать такие контракты", - сказала Лунькова.

Глава департамента также коснулась темы влияния на банк последствий пандемии коронавируса.

По ее словам, Банк "МБА-МОСКВА" уверенно принял все вызовы пандемии и постпандемии и последовательно движется вперед в соответствии со своими стратегическими целями.

"В этих непростых условиях всем участникам рынка приходилось нелегко. Устойчивость Банку "МБА-МОСКВА" придает сильный акционер – Международный банк Азербайджана (ABB). Конечно, в этих обстоятельствах мы внесли в свою деятельность необходимые коррективы, направленные на поддержку клиентов, сохранение темпов развития и достижение намеченных показателей. Банк усилил акценты на развитии дистанционных клиентских сервисов, информационных технологий, сегмента расчетов операций в национальных валютах, где у нас традиционно сильная экспертиза, дал старт новым продуктам, востребованным сегодня. Мы успешно адаптировали стратегию и бизнес-процессы, в том числе выстроили дистанционные форматы работы сотрудников. Стратегические приоритеты банка, а именно: поддержка и стимулирование развития торговых взаимоотношений, активное развитие высокотехнологичных продуктов и услуг для бизнеса, расширение спектра услуг для граждан Азербайджана, проживающих в России, нисколько не изменились. Но отмечу существенную особенность – интенсивность работы заметно возросла. Перед нами стоит задача не только сохранить, но и расширить качественную клиентскую базу. Несмотря на то, что наш акционер – Международный банк Азербайджана, мы являемся полноценным российским банком. Прежде всего, мы ориентированы на сотрудничество с корпоративным сектором, в том числе с компаниями, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, участвуют в торговых отношениях между Россией и Азербайджаном. Нашей целью является долгосрочное сотрудничество", - сказала Лунькова.

В свою очередь, руководитель казначейства Банка "МБА-МОСКВА" Роман Швец затронул тему ведения совместного с Азербайджаном бизнеса.

Он сообщил, что банк в своей деятельности опирается на глубокое знание нормативно-законодательной базы Азербайджана и России, национальных особенностей народов двух стран.

"Помимо знания единых краеугольных основ предпринимательства, иностранному бизнесу в каждой стране необходима "тонкая настройка", то есть учет специфики, нюансов, которые могут серьезно повлиять на успех. Мелочей здесь не бывает, поэтому за качественной экспертизой компании из России и Азербайджана, планирующие участвовать во внешнеэкономической деятельности, идут к нам. Логично, что на первый план вышли дистанционные сервисы. У нас есть хороший проектный опыт внедрения современных технологических решений, поэтому проведя анализ клиентских запросов, мы разработали конкурентные продукты, которые в условиях ограничений не только помогают бизнесу остаться на плаву, но и дают дополнительные возможности для развития. И платформа Azeri-Russian Desk, и сервис переводов Granat – успешное тому подтверждение. Структура бизнеса и тут, и там устроена примерно одинаково. В обеих странах ярко выражена тенденция к цифровой трансформации: активно автоматизируются бизнес-процессы, используются современные технологические IT-решения, интегрируются программы развития человеческих ресурсов. Бизнес понимает, что только таким образом в условиях цифровой экономики можно поддерживать высокую конкурентоспособность в любом сегменте рынка", - отметил Швец.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о планах развития сотрудничества с финструктурами Азербайджана (Интервью) (ФОТО) - Gallery Image
В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о планах развития сотрудничества с финструктурами Азербайджана (Интервью) (ФОТО) - Gallery Image
В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о планах развития сотрудничества с финструктурами Азербайджана (Интервью) (ФОТО) - Gallery Image
В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о планах развития сотрудничества с финструктурами Азербайджана (Интервью) (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о планах развития сотрудничества с финструктурами Азербайджана (Интервью) (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о планах развития сотрудничества с финструктурами Азербайджана (Интервью) (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Туркменистане утверждена инвестиционная программа на 2022 год
В Туркменистане утверждена инвестиционная программа на 2022 год
В Грузии анонсировали запуск программы господдержки строительного сектора
В Грузии анонсировали запуск программы господдержки строительного сектора
Alstom готова работать с Азербайджаном в Карабахе по транспортным проектам (Эксклюзив)
Alstom готова работать с Азербайджаном в Карабахе по транспортным проектам (Эксклюзив)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о планах развития сотрудничества с финструктурами Азербайджана (Интервью) (ФОТО) Экономика 09:06
Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже уровня одной трети от их вместимости Энергетика 08:52
В Брюсселе прошло 10-е заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия Грузия 08:39
Главы МИД РФ и Ирана констатировали прогресс в вопросе иранской ядерной сделки Иран 08:36
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) Политика 08:20
В Кыргызстане за сутки выявлено свыше 50 новых случаев заражения коронавирусом Кыргызстан 08:14
Почти четверть компаний, зарегистрированных в СИЗ Поти являются азербайджанскими - гендиректор (Интервью) (ВИДЕО) Грузия 08:00
Турецкий депутат призвал к немедленному закрытию Мецаморской АЭС Турция 07:39
Премьер-министр Японии намерен провести телефонный разговор с Зеленским Другие страны 07:11
Свыше 76 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 06:42
Астрофизическая лаборатория NASA передала первые научные данные на Землю В мире 06:07
Символы Абу-Даби окрасились в цвета турецкого флага Арабские страны 05:36
Власти Канады готовы применить закон о ЧС для прекращения протестов дальнобойщков Другие страны 05:03
AMD завершила сделку по покупке компании Xilinx В мире 04:30
Трюдо заявил, что Канада поставит на Украину оружие на сумму $6,1 млн Другие страны 03:34
Пользователи в США сообщили о сбое в работе YouTube В мире 02:57
Байден и Джонсон обсудили контакты с Россией и Украиной США 02:25
Цена нефти WTI превысила $95 впервые за семь лет Энергетика 01:56
В Черногории цены на бензин и дизельное топливо достигли исторического максимума Другие страны 01:26
При столкновении электричек в районе Мюнхена погиб человек Европа 01:09
В Азербайджане для допуска в рестораны и торговые центры необходимо привиться бустерной дозой вакцины от COVID-19 Общество 00:42
США переводят на время свое посольство на Украине во Львов США 00:39
В Азербайджане вступило в силу новое требование по сертификату в связи с COVID-19 для сотрудников и студентов научных и образовательных учреждений Общество 00:20
В Азербайджане с сегодняшнего дня лица, не привившиеся третьей дозой вакцины от COVID-19, не будут допускаться на свадебные торжества Общество 00:13
ОАЭ нацелены на укрепление политических и экономических связей с Турцией - министр Арабские страны 14 февраля 23:36
В Канаде задержаны 11 человек, подозреваемых в подготовке вооруженного сопротивления Другие страны 14 февраля 23:10
Пропал курсант Военной академии им. Гейдара Алиева Происшествия 14 февраля 22:49
Ассоциация страховщиков Азербайджана об актуальных направлениях страхования в 2022 г. Экономика 14 февраля 22:23
Французское агентство развития работает над новыми проектами в Грузии Грузия 14 февраля 22:22
К Земле приблизится астероид величиной с четыре Эйфелевы башни В мире 14 февраля 22:16
Более 110 стран отстают от намеченных ВОЗ темпов охвата населения прививками от ковида В мире 14 февраля 21:52
В Абу-Даби подписан пакет соглашений между Турцией и ОАЭ Турция 14 февраля 21:42
Иранским бизнесменам презентовали более 50 инвестпроектов Кыргызстана Кыргызстан 14 февраля 21:25
Еще одно землетрясение зафиксировано в Грузии Грузия 14 февраля 21:14
В Иране от коронавируса скончались более 133 тыс. человек Иран 14 февраля 21:10
"Формула-1" проведет три этапа со спринтерскими гонками в сезоне 2022 года Спорт 14 февраля 21:06
Межрайонные перевозки смогут осуществлять лишь водители с действительным сертификатом в связи с COVID-19 - министерство Азербайджана Общество 14 февраля 20:26
Азербайджанские балерины добились успеха на конкурсе в Санкт-Петербурге (ФОТО) Культура 14 февраля 20:07
Достигнуто предварительное соглашение по экспорту овечьей шерсти в страны ЕС - агентство Азербайджана Экономика 14 февраля 19:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 14 февраля 18:41
В Азербайджане выявлены еще 2 749 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 971 человек Общество 14 февраля 18:40
Органы здравоохранения Азербайджана распространили совместную информацию в связи с карантинным режимом Общество 14 февраля 18:39
Рамиз Мехтиев подал в отставку Общество 14 февраля 18:05
На подлежащей восстановлению железной дороге Армения – Азербайджан начнутся исследования Транспорт 14 февраля 18:05
Благодарим Президента Ильхама Алиева за возможность испытать это ни с чем не сравнимое чувство – дочь шехида, посетившая могилу отца в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14 февраля 18:00
Baktelecom опровергло распространившуюся в соцсетях информацию ИКТ 14 февраля 17:56
В Азербайджане названо число лиц, подавших заявки для участия в малом хадже Общество 14 февраля 17:55
Индонезия с апреля может отменить карантин для прибывающих из-за рубежа Другие страны 14 февраля 17:54
Узбекский завод подписал конктракт с немецкой компанией Узбекистан 14 февраля 17:46
Грузия увеличила экспорт морским транспортом Грузия 14 февраля 17:37
На границе задержаны 2 человека, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - Госпогранслужба Азербайджана (ФОТО) Происшествия 14 февраля 17:35
Дни культуры Азербайджана в Украине (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14 февраля 17:27
Holcim реализует масштабную природоохранную стратегию к 2030 году, нацеленную на сохранение биоразнообразия и природных ресурсов Экономика 14 февраля 17:19
В Азербайджане объявлены результаты экзамена по приему на госслужбу Общество 14 февраля 17:18
МВД Азербайджана предупредило водителей автобусов и такси Общество 14 февраля 17:13
В ОАЭ назвали геополитическую напряженность основным фактором роста цен на энергоресурсы Арабские страны 14 февраля 17:11
Казахстан увеличил экспорт угля в Грузию Грузия 14 февраля 17:04
Инфляционные риски в экономике Азербайджана сдерживаются стабильным курсом маната - Газпромбанк Экономика 14 февраля 16:53
В Азербайджане увеличен размер Президентской стипендии для студентов Политика 14 февраля 16:39
Обнародована перевалка портами Турции грузов из Германии в январе 2022 г. Турция 14 февраля 16:30
Награжден ряд военнослужащих и гражданских служащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу - Распоряжение Политика 14 февраля 16:29
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Сербии Политика 14 февраля 16:21
В Грузии назван срок появления в аптеках лекарственных препаратов из Турции Грузия 14 февраля 16:19
Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном значительно вырос по итогам 2021 г. Бизнес 14 февраля 16:11
В Баку подорожали коммерческие объекты Экономика 14 февраля 16:09
На прошлой неделе от мин очищено более 100 га освобожденных территорий Азербайджана Общество 14 февраля 16:06
Пять человек погибли при взрыве на юге Франции (ФОТО) Европа 14 февраля 16:03
В Азербайджане выставят на аукцион объекты госимущества Экономика 14 февраля 16:01
В Азербайджане рост экспорта ненефтяной продукции достиг рекордного показателя - министр Экономика 14 февраля 16:00
Туркменистан нацелен на продвижение новой философии международных отношений Туркменистан 14 февраля 15:57
Названа перевалка автомобилей между турецким портом Тузла и итальянским Триестом Турция 14 февраля 15:55
Грузия обнародовала данные по росту внешнеторгового оборота Грузия 14 февраля 15:52
МИД Ирана заявил об отсутствии тупика на переговорах по ядерной сделке в Вене Ядерная программа 14 февраля 15:51
Назван объем грузоперевозок портами Турции в январе 2022 г. Турция 14 февраля 15:46
В Дубае начался третий раунд переговоров о свободной торговле между Израилем и ОАЭ Израиль 14 февраля 15:44
На казахстанском Электровозосборочном заводе рассказали о расширении сотрудничества с Азербайджаном Транспорт 14 февраля 15:44
Жилье на вторичном рынке Баку подешевело Экономика 14 февраля 15:44
Президент Казахстана высказался в поддержку внеочередных президентских выборов в Туркменистане Казахстан 14 февраля 15:40
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки снизилось на 17,4% Россия 14 февраля 15:39
В МИД Ирана создали специальный штаб для отслеживания ситуации на Украине Политика 14 февраля 15:35
В Туркменистане утверждена инвестиционная программа на 2022 год Строительство 14 февраля 15:30
Планируется проведение кыргызско-американского бизнес-форума Кыргызстан 14 февраля 15:26
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Грузии Политика 14 февраля 15:18
Грузия запустит программу по повышению уровня занятости - премьер-министр Грузия 14 февраля 15:11
Народный артист Юсиф Эйвазов посвятил песню супруге Анне Нетребко (ВИДЕО/ФОТО) Звёздный мир 14 февраля 15:09
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) Культура 14 февраля 15:08
Премьер-министры Азербайджана и Грузии провели телефонный разговор Политика 14 февраля 14:57
Продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению в Карабахе (ВИДЕО) Общество 14 февраля 14:52
Названа общая сумма сделок по итогам торгов на туркменской бирже Бизнес 14 февраля 14:28
Узбекский производитель хлопкоочистительного оборудования построит завод в Азербайджане (Интервью) Экономика 14 февраля 14:25
В Грузии анонсировали запуск программы господдержки строительного сектора Грузия 14 февраля 14:22
В Узбекистане Центробанк обнародовал меры по удержанию инфляции Узбекистан 14 февраля 14:09
В 2021 году наши онлайн-продажи по кредитам и картам обошли несколько филиалов - Yelo Bank Экономика 14 февраля 14:02
Alstom готова работать с Азербайджаном в Карабахе по транспортным проектам (Эксклюзив) Экономика 14 февраля 13:59
Азербайджанский певец Elman и российская участница "Евровидения" Manizha представили клип на корейский хит Stay with me (ВИДЕО) Звёздный мир 14 февраля 13:50
Голос Бюльбюльджана из города Шуша (ВИДЕО,ФОТО) Культура 14 февраля 13:48
Трансадриатический трубопровод способствовал росту инвестиций в Албанию Энергетика 14 февраля 13:46
В Туркменистане вырос объем кредитов, выданных частному сектору Финансы 14 февраля 13:34
Назван рост ВВП Азербайджана по итогам января 2022 г. Экономика 14 февраля 13:33
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 14 февраля 13:22
Все новости