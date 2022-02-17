Юбилейное заседание азербайджано-российской межправкомиссии пройдет в Баку

БАКУ /Trend/ - В апреле - мае 2022 года в Баку пройдет юбилейное, 20-е заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Trend, об этом заявили вице-премьер Азербайджана, сопредседатель межправкомиссии Шахин Мустафаев и вице-премьер РФ, сопредседатель комиссии с российской стороны Алексей Оверчук в ходе встречи в формате видеоконференции.

Кроме того, было отмечено, что межрегиональный форум Азербайджан-Россия является важной платформой для развития межрегиональных отношений. Также стороны сообщили, что 11-й форум планируется провести во второй половине 2022 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)