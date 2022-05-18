Продукция субъектов МСБ Азербайджана представлена на международных выставках в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продукция и услуги микро- и малых предпринимателей представлены на открывшихся сегодня в Баку 15-й юбилейной Международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro и 27-й Международной выставке InterFood Azerbaijan.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, на специальном стенде, созданном при поддержке Агентства, выставлена такая продукция, как фрукты и овощи, хлебобулочные и другие мучные изделия, сухофрукты и чипсы, специи, грибы, мед, шафран, соусы, молоко и молочные продукты, соки и т.д.

Субъекты предпринимательства из Баку, Абшерона, Гянджи, Газаха и Гёйчая не только представляют свою продукцию и услуги на выделенном для них специальном стенде, но и проводят различные деловые встречи для расширения возможностей продаж и установления новых деловых связей.

На стенде Агентства в рамках проекта, реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), демонстрируется и продукция под брендом "Yurdumun ləzzəti", охватывающая 23 субъекта предпринимательства из Балакенского, Загатальского и Гахского районов.

Агентство по развитию МСБ входит в число организаций, оказывающих поддержку выставкам Caspian Agro и InterFood Azerbaijan.

(Перевод: Нубар Кулузаде)