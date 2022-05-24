Агентство по развитию экономических зон готовит пакет льгот для резидентов промпарков в Карабахе (Интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В промышленных парках, созданных на освобожденных территориях Азербайджана (Агдамский промпарк и промышленный парк "Экономическая зона Аразская долина"), планируется применить ряд дополнительных льгот.

Об этом сказал в интервью Trend председатель правления Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана Эльшад Нуриев.

По его словам, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 декабря 2021 года о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных от оккупации территориях, предпринимателям, которые будут осуществлять там свою деятельность, будут предоставлены дополнительные льготы.

"Здесь речь идет о таможенных и налоговых льготах на импорт материалов, льготах, связанных с производственной деятельностью, более широким доступом к финансовым ресурсам и государственной поддержке. Такой пакет льгот готовится и будет передан в Кабинет министров для дальнейшего рассмотрения. Резиденты промышленных парков на освобожденных территориях смогут воспользоваться как действующими льготами, так и другими, которые разрабатываются", - сказал Нуриев.

По его словам, освобождение от налога на прибыль и ряд других поощрений способствуют росту интереса предпринимателей к созданию бизнеса на территории промышленных зон.

"На сегодняшний день статус резидента промышленных зон получили 104 хозяйствующих субъекта, 58 из них уже приступили к работе. Кроме того, до сегодняшнего дня они инвестировали в промзоны 6,4 миллиарда манатов и создали более 10 тысяч рабочих мест. На следующем этапе в рамках действующих проектов предусматривается дополнительно инвестировать в промзоны порядка 400 миллионов манатов и создать более 2,6 тысячи новых рабочих мест", - сказал он.

Также Нуриев сообщил, что арабская компания Expert Services FZE (с капиталом из ОАЭ) реализует проект по созданию центра технического обслуживания тяжелой техники на территории Агдамского промышленного парка.

"На сегодняшний день в этом промпарке зарегистрированы девять резидентов. В соответствии с бизнес-планом этих резидентов ожидается, что они инвестируют более 50 миллионов манатов и создадут свыше одной тысячи рабочих мест. Указанные предприниматели планируют осуществлять деятельность по производству синтетических ковров, фонарных столбов, изделий из полимеров, спецодежды, сборке железобетонных изделий", - сказал глава правления агентства.

Кроме того, Нуриев заявил, что ряд ранее импортируемых в Азербайджан товаров уже производятся в промышленных зонах страны.

"Ранее мы импортировали азотные удобрения, полимеры, ферросплавы, табачные изделия, агрохимикаты, медицинские маски, шприцы, текстиль и другую продукцию. Сегодня все эти товары и некоторая другая продукция производятся на рынке Азербайджана и экспортируется за рубеж", - отметил глава правления агентства.

Он напомнил, что в промышленных зонах Азербайджана до сегодняшнего дня было произведено продукции на сумму более 6,5 миллиарда манатов.

"Экспорт товаров промзонами составил 2,1 миллиарда манатов (около 32 процентов от общего объема). Производственные и экспортные показатели промзон ежегодно растут. Таким образом, в первом квартале 2021 года в промзонах Азербайджана было произведено продукции на 373 миллиона манатов, а в аналогичном периоде 2022 года - на 681 миллион манатов (рост на 82,6 процента). Экспорт в первом квартале 2022 года вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 318 миллионов манатов. Продукция, произведенная в промышленных зонах, экспортируется более чем в 40 стран мира. Доля произведенной в промышленных зонах продукции в общем объеме производства по Азербайджану составила 14,8 процента, а на долю экспорта пришлось 36,3 процента, что превышает показатель аналогичного периода 2021 года на 198,1 миллиона манатов", - сказал Нуриев.