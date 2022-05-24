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Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)

Экономика Материалы 24 мая 2022 10:57
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Процесс импорта агрохимикатов, пестицидов и биопрепаратов в Азербайджан усовершенствован и осуществляется посредством электронной системы.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

По его словам, новшество, примененное в электронной системе, сделало невозможным ввоз на территорию Азербайджана незарегистрированной, не прошедшей тестирование и запрещенной к использованию продукции.

«Так, новый модуль, внедренный в автоматизированную информационную систему безопасности пищевых продуктов (AQTIS), содержит реестр официально зарегистрированных агрохимикатов, пестицидов, биопрепаратов, ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Это в свою очередь гарантирует ввоз в Азербайджан только разрешенной к использованию продукции, которая прошла регистрацию», - сказал Тахмазли.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
Внедренное в Азербайджане новшество сделало невозможным импорт незарегистрированной агрохимической продукции (ФОТО)
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