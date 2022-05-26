Сельджук Байрактар рассказал о важном значении высоких технологий для защиты независимости (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мы являемся свидетелями важного значения высоких технологий для защиты независимости.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар на церемонии открытия фестиваля TEKNOFEST в Баку.

По его словам, братство Турции и Азербайджана неоднократно подвергалось испытаниям, но это только способствовало еще большему сближению двух стран.

«Даже в самые трудные дни мы всегда были вместе. И, естественно, первой страной, где мы проводим TEKNOFEST, стал Азербайджан. Молодые люди Азербайджана и Турции покажут всему миру с помощью этого фестиваля, на что они способны», - сказал Байрактар.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)