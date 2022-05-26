Грузинские производители сельхозпродукции намерены выйти на азербайджанский рынок

БАКУ /Trend/ - Грузинские производители сельскохозяйственной продукции намерены выйти на азербайджанский рынок.

Об этом сказал Trend член Ассоциации производителей орехов и миндаля Грузии, владелец завода по переработке орехов Лаша Джугели на выставке Caspian Agro в Баку.

"Мы впервые участвуем в выставке Caspian Agro и только начинаем налаживать отношения с нашими потенциальными бизнес-партнерами. У нас есть большое желание выйти на азербайджанский рынок", - сказал Джугели.

По его словам, ассоциация уже получила интересные предложения о налаживании поставок.

"Мы уже условились о встречах с нашими потенциальными покупателями из Азербайджана для дальнейших обсуждений объемов поставок", - сказал Джугели.

В свою очередь, начальник лаборатории грузинских компаний Yame, August Fruit Factory и Benjy's, производящих алкогольную продукцию, соки, джемы и соусы, Ани Чутлашвили добавила, что сельскохозяйственная выставка Caspian Agro, проходящая в Баку, предоставляет возможность расширить контакты с потенциальными покупателями из Азербайджана и увеличить объемы поставок продукции.

"Мы намерены экспортировать около 200 тысяч бутылок бренди и около 50 тысяч бутылок соков в Азербайджан", - добавила Чутлашвили.

Twitter: @mariiiakhm