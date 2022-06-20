Азербайджан осуществляет реформы по совершенствованию бюджетного процесса при поддержке ВБ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане осуществляются реформы по совершенствованию бюджетного процесса при поддержке Всемирного банка (ВБ) и Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ВБ.

“Целью этой программы является повышение эффективности, стратегической ориентации и прозрачности государственных расходов в Азербайджане с целью повышения эффективности и устойчивости государственных расходов, а также стимулирования развития частного сектора”, - сказали в ВБ.

Программа прогнозирования среднесрочных рамок расходов (MTEF), в рамках которой начаты реформы, сосредоточена на нескольких основных направлениях, касающихся управления государственными финансами.

Первый компонент определяет макроэкономические цели для координации политики, бюджетного планирования и определения приоритетов, что повысит устойчивость государственных финансов, макроэкономическую стабильность и обеспечит более стратегическое внимание к государственным расходам.

Второй компонент направлен на поддержку министерства экономики в улучшении стратегического согласования государственной инвестиционной программы, включая использование государственно-частного партнерства (ГЧП), с потребностями страны. В частности, он будет направлен на продвижение передовой практики в области управления государственными инвестициями.

Третий компонент включает в себя поддержку министерства финансов в улучшении стратегической и эффективной ориентации процесса составления бюджета путем сосредоточения внимания на наращивании потенциала для реализации существующих законов и нормативных актов, касающихся MTEF. Это будет включать в себя постепенное внедрение процессов, увязывающих финансирование с результатами.

Четвертый компонент прозрачности и подотчетности позволит повысить качество и своевременность финансовой информации. Он также окажет поддержку Счетной палате Азербайджана, которая играет центральную роль в обеспечении подотчетности при использовании государственных средств.

Пятый компонент управления изменениями будет поддерживать процесс корректировки на протяжении всей программы. Стратегия управления изменениями будет сопровождать осуществление реформ, что потребует усиления координации и сотрудничества между несколькими учреждениями.

“Программа осуществляется под руководством страны и в сотрудничестве с международными финансовыми агентствами и донорами, которые предоставляют консультации, техническую помощь и финансирование для программ реформ”, - отметили в ВБ.

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