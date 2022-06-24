В Баку состоится инвестиционный саммит (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов встретился с находящимся в Баку президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF) Тахой Айханом.

Как сообщили Trend в пятницу в агентстве, на встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между агентством и ICYF и проведением совместных мероприятий, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

В рамках встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в проведении очередного инвестиционного саммита в Баку в ноябре этого года.

Отметим, что 27-29 октября 2021 года в Баку состоялся саммит по инвестициям и культуре Азербайджана, организованный Агентством развития малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) при поддержке министерств экономики и культуры. В мероприятии приняли участие министры стран-членов ОИС, представители международных организаций и дипкорпуса, бизнесмены, инвесторы, лица, занимающиеся стартапами, молодежные организации, в целом представители более 20 стран. На церемонии открытия выступили министр экономики Микаил Джаббаров, министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, глава финансового офиса при Президенте Турции Гоксель Ашан, глава инвестиционного офиса при Президенте Турции Бурак Даглыоглу, президент Всемирной конфедерации этноспорта Неджмеддин Билал Эрдоган, замминистра промышленности и технологий Турции Четин Али Донмез и др. В рамках саммита были организованы семь панельных обсуждений на темы «Инвестирование в Карабах: перспективы», «Экономические и торговые перспективы стран-членов ОИС: вызовы и возможности», «Сильная стартап-экосистема для восстановления экономики в постковидный период». В рамках мероприятия также прошла выставка, на которой были представлены 50 новых стартапов стран ОИС.

(Перевод: Нубар Кулузаде)