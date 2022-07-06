Болгария рассматривает возможность закупки большего объема газа у Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Болгария продолжит покупать больше газа у Азербайджана и способствовать улучшению инфраструктуры, чтобы Азербайджан мог стать важнейшим поставщиком энергоносителей для всей Европы.

Об этом Trend сказал экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.

По его словам, после того, как российский "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию, 7 миллионов человек оставались в условиях нестабильности.

"К счастью, Болгария является членом ЕС. Мы построили интерконнекторы с Грецией, Турцией и Румынией. Также мы очень рады нашему партнерству с Азербайджаном", - сказал Плевнелиев.

Как отметил Плевнелиев, именно он был на посту главы государства, когда был подписан контракт на закупку 1 миллиарда кубометров газа болгарской стороной у Азербайджана.

"Эти поставки начинаются прямо сейчас. Итак, в момент кризиса Азербайджан помогает нам. Мы очень гордимся нашей дружбой и стратегическим партнерством с Азербайджаном", - добавил он.

Напомним, что Болгария и Азербайджан подписали контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2". Согласно контракту, Болгария должна была получить азербайджанский газ в полном объёме по интерконнектору с Грецией (IGB).