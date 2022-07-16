Производство в промзонах Азербайджана выросло на 53% - министр

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2022 года производство в промышленных зонах Азербайджана выросло на 53 процента.

Как сообщает Trend, об этом заявил 15 июля министр экономики Микаил Джаббаров на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам шести месяцев этого года.

«Несмотря на негативные тенденции в мировой экономике, в первом полугодии 2022 года экономика Азербайджана росла высокими темпами. Так, среди приоритетных отраслей ненефтяного сектора добавленная стоимость выросла в ненефтегазовой промышленности на 11 процентов, в транспортном секторе - на 27 процентов, в сфере туризма и общественного питания - на 86 процентов, в секторе информации и связи - на 14 процентов. Растет вклад промышленных зон в процессы индустриализации. В первом полугодии 2022 года производство в промышленных зонах выросло на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт увеличился в два раза», - сказал Джаббаров.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)