Зангезурский коридор - важный маршрут для оптимизации транспортно-логистических схем региона

БАКУ /Trend/ - Транзитный грузопоток через территорию Азербайджана по итогам первого полугодия 2022 года вырос примерно на 30 процентов. По некоторым направлениям, в частности, по транспортному коридору Север-Запад, рост этого показателя составил 300 процентов. Географическое положение и созданная инфраструктура дают возможность Азербайджану стать очень важным транзитным логистическим хабом. Транзитный грузопоток через Азербайджан ежегодно растет, однако с начала нынешнего года этот рост стал более внушительным. Необходимо учитывать и возможности Зангезурского коридора. В этом направлении правительство страны стремится к скорейшему созданию Зангезурского коридора.

Работы, которые планируется осуществить в будущем, повысят экономические возможности Азербайджана, его транзитный потенциал и будут способствовать созданию новых рабочих мест. Азербайджан станет внушительным транспортно-логистическим центром.

Как сказал Trend доктор философии по экономике Ильгар Велизаде, наличие подготовленной логистической инфраструктуры для реализации и участия в крупных логистических проектах создает основу для эффективной реализации транзитного потенциала Азербайджана.

«Дальновидные действия руководства Азербайджана заключаются в том, что наша страна еще на ранней стадии включилась в реализацию основных транспортно-логистических проектов, которые сегодня масштабно осуществляются. Здесь речь идет о транспортных коридорах Север-Юг, Восток-Запад, Юг-Запад, Транскаспийский международный транспортный маршрут. В нашей стране подготовлена хорошая институциональная база, проведены переговоры и заключены соответствующие соглашения на перевозку грузов через территорию Азербайджана. Этот процесс продолжается и сегодня», - сказал Велизаде.

Эксперт отметил, что на фоне роста цен на морские перевозки растет значение внутриконтинентальных грузоперевозок.

«Азербайджан с самого начала процесса развития внутриконтинентальных грузоперевозок активно принимал в нем участие. Этот вид грузоперевозок приобретает особое значение, особенно на фоне событий в Украине, так как традиционные маршруты оказались заблокированными, и страны ищут новые возможности для реализации цепочки поставок. Транзит грузов через Азербайджан с политической точки зрения более безопасен, кроме того, развивается дополнительная инфраструктура», - сказал Велизаде.

По его мнению, с реализацией Зангезурского коридора транспортная сеть, проходящая по территории Азербайджана, расширится.

«Интерес к открытию этого коридора проявляют все больше и больше участников, в частности, Европейский союз, Китай и Индия. Зангезурский коридор представляет собой важный маршрут, позволяющий оптимизировать транспортно-логистические схемы нашего региона, а также создать возможности для перевозки гораздо больших объемов грузов», - добавил эксперт.

Как считает эксперт-экономист Эмин Гарибли, главной составляющей экономических реформ в Азербайджане является интеграция в мировую экономику.

«Азербайджан самостоятельно построил трубопроводную инфраструктуру для прокачки нефти и газа, железную дорогу через Грузию в Турцию. Эти проекты позволили нам стать транзитной страной, а также наладить экспорт углеводородов в Европу. Кроме того, планируется наладить экспорт «зеленой» электроэнергии, а также услуг интернета в страны ЕС. В этом направлении совместно со странами Прикаспийского региона ведутся соответствующие работы по строительству инфраструктуры по дну Каспийского моря», - сказал Гарибли.

По мнению эксперта, открытие Зангезурского коридора повысит роль Азербайджана в мировой экономике.

«Мы знаем, что усилия правительства нашей страны позволят открыть этот коридор и диверсифицировать транспортные маршруты Азербайджана, более коротким путем наладить экспорт товаров в Турцию и обратно, а также в страны ЕС. Считаю, что Зангезурский коридор будет интегрирован и в другие коридоры, проходящие через территорию нашей страны, а именно: в коридоры Восток-Запад и Север-Юг», - добавил он.