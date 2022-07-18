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В Азербайджане поступления от взносов на соцстрахование превысили прогноз

Экономика Материалы 18 июля 2022 14:34
В Азербайджане поступления от взносов на соцстрахование превысили прогноз

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - июне 2022 года поступления от взносов на обязательное государственное социальное страхование составили 2,225 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

Поступления от взносов по безработице составили 77,35 миллиона манатов, отмечается в публикации.

"Прогнозы по взносам от этих видов страхования были выполнены на 111,9 и 117,9 процента соответственно", - написал Джаббаров.

В Азербайджане поступления от взносов на соцстрахование превысили прогноз
В Азербайджане поступления от взносов на соцстрахование превысили прогноз
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