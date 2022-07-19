В Азербайджане прошел очередной аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - 19 июля Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион по приватизации госимущества, сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, по итогам торгов были приватизированы восемь транспортных средств и один объект, строительство которого не завершено.

Как и на предыдущих аукционах, продажа транспортных средств вызвала большой интерес. Предложение на один из автомобилей превысило стартовую цену в 1,61 раза. Автомобиль марки Chevrolet Nival при стартовой цене в 6 тысяч манатов был приобретен за 9 700 манатов.

В сообщении отмечается, что приватизированный объект площадью 95,2 квадратных метра расположен в Хачмазском районе.

Напомним, что следующий аукцион по приватизации госсобственности состоится 21 июля.