Будет обеспечена реинтеграция освобожденных территорий в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Будет обеспечена реинтеграция освобожденных от оккупации территорий в экономику Азербайджана.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы».

В целях построения экономики будет обеспечено оживление экономической активности и формирование благоприятной деловой среды.

В результате привлечения на эти территории инвестиций с высоким технологическим потенциалом будут созданы экспортоориентированная цепочка добавленной стоимости и постоянные рабочие места, говорится в стратегии.

В регионе будут созданы «умные» бизнес-модели, основанные на экономике замкнутого цикла.

Кроме того, будет поощряться специализация цепочки добавленной стоимости в экономической деятельности с учетом источников полезных ископаемых и минерального сырья. Природные ресурсы в сфере добычи полезных ископаемых будут включены в оборот в рамках государственно-частного партнерства. Также будут налажены конкурентоспособное сельскохозяйственное производство и переработка сельхозпродукции, для чего будет создана развитая инфраструктура.

В документе отмечается, что Карабахский регион станет привлекательным туристическим направлением, доступным для туристов, предлагающим уникальные, качественные и конкурентоспособные услуги. На первом этапе параллельно с реконструкцией и строительством в регионе будут вестись работы по созданию экономических зон в виде торгово-сервисно-логистических центров, индустриальных парков с современной производственной инфраструктурой при поддержке частных проектов.

Быстрое восстановление и устойчивое развитие экономики, в том числе конкурентоспособных отраслей производства и переработки, будет поддерживаться современной инфраструктурой. Также будет предоставлен широкий спектр стимулов для предпринимателей в приоритетных сферах, широко внедрены освобождения от налоговых и таможенных сборов, применяться инструменты льготного финансирования. Кроме того, будет создан механизм страхования кредитов и инвестиций.

С расширением использования экологически чистых и экономически эффективных ВИЭ будет применяться концепция "зеленой энергетической зоны". В результате доля освобожденных от оккупации территорий в общем производстве продукции, экспорте и занятости будет неуклонно расти, говорится в стратегии.