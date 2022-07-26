В Масаллы открылся Центр социального предпринимательства и занятости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 июля в Масаллы начал деятельность Центр социального предпринимательства и занятости, сообщает Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Центр, расположенный в Масаллинском промышленном квартале, создан при поддержке Агентства по развитию МСБ, Государственного агентства занятости, Конфедерации профсоюзов Азербайджана, Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению, ОАО "Азерсу", ОАО "Азермаш", Бакинского инженерного университета, ООО "ФОРИЕЛЛА", ООО "Эквита", Бакинской текстильной фабрики и Общественного объединения "Организация предпринимателей-инвалидов".

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, председатель правления Общественного объединения "Организация предпринимателей-инвалидов " Мирза Мамед Велиев и представители других партнерских структур, лица с ограниченными возможностями здоровья и из социально чувствительных групп ознакомились с условиями, созданными в Центре. Было отмечено, что в Центре созданы соответствующие условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и из социально чувствительных групп, в том числе членов семей шехидов, ветеранов, для получения соответствующих профессиональных знаний. Так, за счет гранта, выделенного Конфедерацией профсоюзов Азербайджана, Центр обеспечен соответствующим оборудованием для обучения профессиям портного, ковродела и фото-видеооператора. Лица с ограниченными возможностями здоровья и из социально чувствительных групп, которые успешно завершат профессиональную подготовку в Центре, будут с помощью соответствующих учреждений обеспечены необходимым оборудованием в рамках программы самозанятости на следующем этапе. Также партнеры проекта предоставят участникам консультационные услуги в областях подготовки бизнес-плана, управления и развития предпринимательской деятельности.

Целью создания Центра является дальнейшая интеграция лиц из вышеуказанных категорий в общество, повышение их бизнес-ориентированных знаний и навыков, развитие социальной предпринимательской деятельности, поддержка новых бизнес-инициатив, поддержка выхода лиц из указанных групп населения на рынок труда. С целью создания Центра в декабре 2021 года был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Агентством по развитию МСБ, Государственным агентством занятости, Агентством по устойчивому и оперативному социальному обеспечению, ОАО "Азерсу", ОАО "Азермаш", Бакинским инженерным университетом, ООО "ФОРИЕЛЛА" и Общественным объединением "Организация предпринимателей-инвалидов".

В тот же день в Джалилабадском районе представители Агентства по развитию МСБ встретились с предпринимателями. Во встрече приняли участие председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, депутат Эльман Насиров, глава исполнительной власти Джалилабадского района Рафиг Джалилов. На встрече с предпринимателями были обсуждены потребности для развития их бизнеса, трудности, с которыми они столкнулись, выслушаны предложения предпринимателей, а также предоставлена информация о механизмах государственной поддержки, в том числе о поддержке и услугах, предоставляемых Агентством по развитию МСБ.

В рамках визита в район представители Агентства по развитию МСБ также посетили зерновое хозяйство и зернохранилище.

(Перевод: Фидан Мустафаева)