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Официальный курс маната к мировым валютам на 2 августа

Экономика Материалы 2 августа 2022 09:12 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 августа

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе августа 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7465 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7465

1 австралийский доллар

AUD

1,1857

1 аргентинский песо

ARS

0,0129

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3278

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1027

100 южнокорейских вон

KRW

0,1301

1 чешская крона

CZK

0,0709

100 чилийских песо

CLP

0,1906

1 китайский юань

CNY

0,2511

1 датская крона

DKK

0,2346

1 грузинский лари

GEL

0,6219

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0216

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0828

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1679

1 швейцарский франк

CHF

1,7899

1 израильский шекель

ILS

0,5048

1 канадский доллар

CAD

1,3224

1 кувейтский динар

KWD

5,5483

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0205

100 ливанских фунтов

LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3814

1 мексиканский песо

MXN

0,0831

1 молдавский лей

MDL

0,0883

1 египетский фунт

EGP

0,0897

1 норвежская крона

NOK

0,1762

100 узбекских сомов

UZS

0,0156

1 польский злотый

PLN

0,37

1 российский рубль

RUB

0,0274

1 сингапурский доллар

SGD

1,2337

1 саудовский риал

SAR

0,4526

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2521

1 турецкая лира

TRY

0,095

1 тайваньский доллар

TWD

0,0566

1 таджикский сомони

TJS

0,1655

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0465

100 японских йен

JPY

1,3012

1 новозеландский доллар

NZD

1,0738

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