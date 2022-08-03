Доходы Нахчыванской АР от услуг связи и информации незначительно выросли за год

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года доходы от информационно-коммуникационных услуг, оказанных населению в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), выросли на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 30,657 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Госкомстата НАР.

По данным ведомства, в отчетный период доходы от услуг мобильной связи в НАР составили порядка 22,7 миллиона манатов, увеличившись на 1,7 процента по сравнению с январем – июнем прошлого года.

Отметим, что в январе – июне 2022 года ВВП Нахчыванской Автономной Республики вырос на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 1,3 миллиарда манатов.

ВВП на душу населения в Нахчыванской АР в отчетный период составил 2 942,8 маната, что на 2,3 процента больше показателя января - июня 2021 года.