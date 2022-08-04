БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесено изменение в порядок ведения туристического реестра.

Об этом сообщили в четверг Trend в Кабинете министров.

В сообщении отмечается, что законом от 20 декабря 2022 года № 448-VIG были усовершенствованы значения основных понятий, связанных с туризмом, формы и виды туризма, определены новые механизмы регулирования ведения туристического реестра.

Определено, что туроператоры и турагенты должны в течение 15 дней вносить в туристический реестр сведения о страховании гражданской ответственности, о категориях звезд гостиниц (отелей). В связи с этим в постановление Кабинета министров №16 от 23 января 2020 года "Об утверждении порядка ведения туристического реестра" было внесено изменение. К списку сведений, подлежащих включению в реестр, добавлена информация о страховании гражданской ответственности туроператоров и турагентов, звездной категории отелей.