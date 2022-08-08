В ЦБ Азербайджана произведены новые структурные изменения и назначения

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) произведены очередные структурные изменения.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на регулятора, департамент корпоративного управления ЦБА переименован в департамент корпоративного управления и секретариата.

Кроме того, на базе отдела финансового мониторинга ЦБА созданы департамент финансового мониторинга, департамент стратегического и проектного управления и отдел резолюций.

На должность главы департамента стратегического и проектного управления назначен Ариф Ширалиев.

Более того, созданы еще четыре отдела – отдел "Строительство нового здания", отдел лицензирования, отдел информации и кибербезопасности и отдел операционных рисков.

На должность главы отдела информации и кибербезопасности назначен Эльвин Шахвердиев, а на должность главы отдела лицензирования – Эльнур Аллахвердиев.

Отметим, что ранее административный департамент Центробанка Азербайджана был переименован в административно-закупочный, а на должность главы департамента назначен Фархад Велиев.

Кроме того, департамент страхового надзора ЦБА был переименован в департамент страховой политики и надзора, а департамент по надзору за рынком капитала ЦБА - в департамент политики и надзора за деятельностью рынка капитала.