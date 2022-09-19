Обнародована программа 2-го Каспийского экономического форума в Москве

БАКУ /Trend/ - Обнародована программа 2-го Каспийского экономического форума, который пройдет в Москве.

Как сообщает в понедельник Trend, в первый день форума (пятого октября) пройдет круглый стол на темы «Каспийский регион как часть Большого евразийского партнерства: новые вызовы и перспективы развития», «Сотрудничество в области транспорта и логистики», «Комфортная среда для жизни и бизнеса», «Каспийское партнерство – защита здоровья и экономики от эпидемий», «Каспийский регион в глобальной климатической повестке: вызовы, возможности, подходы», энергетические проекты «Каспийской пятерки», «Право и научная дипломатия для устойчивого развития Каспийского региона», «Сотрудничество стран Каспийского региона в области туризма и сохранения культурного наследия», молодежное предпринимательство и инновационное развитие стран «Каспийской пятерки».

Кроме того, по инициативе торгово-промышленной палаты России пройдет заседание Международного совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран прикаспийского региона «Деловой Каспий», а правительство Москвы организует практическую конференцию мэров городов и муниципальных образований стран Каспийского региона.

На второй день форума (шестого октября) планируется провести встречу глав делегаций государств-участников 2-го Каспийского экономического форума в узком составе на тему «Итоги заседания Шестого каспийского саммита».

В пленарном заседании примут участие председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-президент Ирана Мохаммад Мохбере, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, глава делегации Туркменистана. По итогам заседания ожидается подписание документов.

Отметим, что во 2-м Каспийском экономическом форуме примут участие представители Азербайджана. Казахстана, Туркменистана, России и Ирана.