Недвижимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 12 октября на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Gəncəbank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется жилое помещение площадью 72 квадратных метра, расположенное по адресу: город Гянджа, Низаминский район, проспект Ататюрка, 254. Его стартовая цена составит 180 тысяч манатов.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455)-206-66-67.