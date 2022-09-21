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Назван объем выданных азербайджанским предпринимателям льготных кредитов

Экономика Материалы 21 сентября 2022 14:25 (UTC +04:00)
Назван объем выданных азербайджанским предпринимателям льготных кредитов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В рамках государственной поддержки частного сектора Фонд развития предпринимательства Азербайджана при минэкономики выдал предпринимателям с начала года кредиты на сумму 72,1 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, эти средства будут направлены на реализацию 1 732 проектов.

"За счет этих средств ожидается создание 1 690 новых рабочих мест. 71,4 процента льготных кредитов приходится на аграрный сектор, 28,6 процента - производство и переработку различной промышленной продукции и др. области. В том числе 88,2 процента средств приходится на регионы, 11,8 процента - на бакинские поселки", - говорится в публикации.

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