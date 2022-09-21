БАКУ /Trend/ - В сетях мобильных операторов Bakcell и NAR возникли технические неполадки.

По словам PR-директора компании "Bakcell" Сухейли Джафаровой, в связи с технической неисправностью возникли ограничения в предоставлении услуг абонентам.

"Технический персонал проводит работу по скорейшему устранению проблемы. Приносим извинения абонентам за возникшие трудности и сообщаем, что скоро предоставление услуг связи будет восстановлено. Абонентам будет предоставлена дополнительная информация", - сказала Джафарова.

(Перевод: Нубар Кулузаде)