Азербайджан в списке стран, откуда возможны SWIFT-переводы на счет в "Тинькофф"

БАКУ /Trend/ - С 12 октября получать входящие SWIFT-переводы в долларах и евро на счет в "Тинькофф" можно будет только из некоторых стран СНГ (Азербайджан, Армения и Узбекистан).

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на "Тинькофф банк".

"Тинькофф банк" ограничивает возможность входящих SWIFT-переводов в долларах и евро на счет в "Тинькофф". Получить SWIFT-перевод в долларах и евро можно будет из всех банков Азербайджана и Армении, а также из Народного банка Республики Узбекистан. Теперь при оформлении SWIFT-перевода, кроме реквизитов счета в "Тинькофф", отправителю понадобятся реквизиты банка-корреспондента", - говорится в сообщении банка.

Отметим, что банком-корреспондентом в Азербайджане является Международный банк Азербайджана.

Напомним, что SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей.