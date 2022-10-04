В промпарке «Экономическая зона Аразской долины» создан мобилизационный городок

БАКУ /Trend/ - В промышленном парке «Экономическая зона Аразской долины», созданном в Джебраильском районе с целью возрождения Карабаха и развития его промышленного потенциала, заложен мобилизационный городок.

Как сообщает во вторник Trend, в мобилизационном городке созданы общежития контейнерного типа, офисы, аптека, склад, магазин, столовая и другие объекты обслуживания. Завершены работы по ограждению по периметру кампуса.

Также в промпарке начато строительство административного здания, электрической подстанции мощностью 40 МВА, будет построена заправочная станция.

Предприниматели проявляют большой интерес к индустриальному парку. Статус резидента промышленного парка уже получило ООО "KAMAZ Lizinq Azərbaycan" и компанией начаты строительные работы.

Кроме того, рассматриваются шесть проектов предпринимателей, желающих стать резидентами индустриального парка. Инвестиционная стоимость этих проектов превышает 30 миллионов манатов. Их реализация предусматривает создание более 400 постоянных рабочих мест.

(Перевод: Нубар Кулузаде)