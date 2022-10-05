В Германо-азербайджанской внешнеторговой палате обсудили изменения в налоговый кодекс

БАКУ /Trend/ - Представители Государственной налоговой службы (ГНС) Азербайджана приняли участие в заседании рабочей группы по налоговым, таможенным и правовым вопросам, организованной Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой.

Как передает в среду Trend со ссылкой на ГНС, тема обсуждения была связана с основными направлениями предлагаемых изменений в Налоговый кодекс.

Начальник Главного управления налоговой политики ГНС Ниджат Иманов проинформировал участников мероприятия о направлениях основных изменений, намеченных на 2023 год.

Было отмечено, что ожидаемые изменения в законодательство подготовлены на основе решения вопросов, вытекающих из экономической повестки дня Азербайджана, государственных программ и соответствующих указов и распоряжений главы государства, а также предложений и отзывов, высказанных на встречах с предпринимателями.

На встрече были прокомментированы основные контуры, экономические основы и ожидаемые результаты предусмотренных изменений в законодательстве, было подчеркнуто, что эти изменения будут способствовать дальнейшему повышению привлекательности инвестиционного климата страны, стимулированию деловой активности на освобожденных от оккупации территориях, созданию и развитию в стране импортозамещающих производств.