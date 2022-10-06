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Еще один участник Отечественной войны Азербайджана трудоустроен в Агентстве по развитию МСБ (ФОТО)

Экономика Материалы 6 октября 2022 14:54 (UTC +04:00)
Еще один участник Отечественной войны Азербайджана трудоустроен в Агентстве по развитию МСБ (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Еще один участник Отечественной войны Азербайджана принят на работу в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, Нариман Заманов, принимавший участие в боях за освобождение азербайджанских земель от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны, принят на работу в офис «Друг МСБ» города Товуз.

Отметим, что Заманов был награжден медалями «За освобождение города Шуша» и «Участник Отечественной войны».

В Агентстве по развитию МСБ уже обеспечены работой несколько участников Отечественной войны Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Еще один участник Отечественной войны Азербайджана трудоустроен в Агентстве по развитию МСБ (ФОТО)
Еще один участник Отечественной войны Азербайджана трудоустроен в Агентстве по развитию МСБ (ФОТО)
Еще один участник Отечественной войны Азербайджана трудоустроен в Агентстве по развитию МСБ (ФОТО)
Еще один участник Отечественной войны Азербайджана трудоустроен в Агентстве по развитию МСБ (ФОТО)
Еще один участник Отечественной войны Азербайджана трудоустроен в Агентстве по развитию МСБ (ФОТО)
Еще один участник Отечественной войны Азербайджана трудоустроен в Агентстве по развитию МСБ (ФОТО)
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