Еще один участник Отечественной войны Азербайджана трудоустроен в Агентстве по развитию МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще один участник Отечественной войны Азербайджана принят на работу в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).
Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, Нариман Заманов, принимавший участие в боях за освобождение азербайджанских земель от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны, принят на работу в офис «Друг МСБ» города Товуз.
Отметим, что Заманов был награжден медалями «За освобождение города Шуша» и «Участник Отечественной войны».
В Агентстве по развитию МСБ уже обеспечены работой несколько участников Отечественной войны Азербайджана.
(Перевод: Фидан Мустафаева)