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В Азербайджане назван объем предоставленных пострадавшим от пандемии предпринимателям гарантий по кредитам

Экономика Материалы 2 ноября 2022 19:41 (UTC +04:00)
В Азербайджане назван объем предоставленных пострадавшим от пандемии предпринимателям гарантий по кредитам

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В рамках поддержки предпринимателей, пострадавших из-за последствий пандемии коронавируса, с июня 2020 года по первое октября 2022 года было предоставлено субсидий на общую сумму 36,2 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"От предпринимателей поступило 2,63 тысячи обращений по гарантиям на кредиты на сумму 499,8 миллиона манатов. Из них Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил гарантии на кредиты на 291,8 миллиона манатов", - говорится в публикации.

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