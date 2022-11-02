В Азербайджане назван объем предоставленных пострадавшим от пандемии предпринимателям гарантий по кредитам

БАКУ /Trend/ - В рамках поддержки предпринимателей, пострадавших из-за последствий пандемии коронавируса, с июня 2020 года по первое октября 2022 года было предоставлено субсидий на общую сумму 36,2 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"От предпринимателей поступило 2,63 тысячи обращений по гарантиям на кредиты на сумму 499,8 миллиона манатов. Из них Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил гарантии на кредиты на 291,8 миллиона манатов", - говорится в публикации.