БАКУ /Trend/ - Ограничен ввоз в Азербайджан продукции птицеводства из ряда стран.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана, согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в провинции Эстергетланд Швеции было зарегистрировано вирусное заболевание птиц - болезнь Ньюкасла, а в Бач-Кишкуне в Венгрии - высокопатогенный птичий грипп.

Согласно информации, в связи с этим введено временное ограничение на ввоз в Азербайджан с вышеуказанных территорий живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовых продуктов из мяса птицы и всех видов продукции птицеводства, содержащих в своем составе продукты переработки птицы (за исключением товаров, подвергнутых термической обработке, обеспечивающей уничтожение вируса птичьего гриппа), кормов и кормовых добавок для птицы (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, а также полученных путем химического и микробиологического синтеза), оборудования, используемого для содержания, забоя и переработки птицы, а также на транзит с указанной территории через территорию Азербайджана живой птицы.

В Государственный таможенный комитет с целью усиления контроля предпринято обращение касательно мер в связи с транспортными средствами, прибывающими или следующими транзитом из провинции Эстергетланд Швеции и административно-территориальной единицы Бач-Кишкун в Венгрии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)