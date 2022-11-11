Таможня Азербайджана о скоплении грузового транспорта на пропускном пункте "Самур"

БАКУ /Trend/ - Скопление грузового автотранспорта перед пунктом пропуска "Самур" значительно уменьшилось, и в ближайшие дни ситуация будет полностью отрегулирована.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сказали в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Было отмечено, что рост перевозок сезонной сельскохозяйственной продукции, увеличение количества следующих транзитом транспортных средств и меньшее количество пропусков через пункт в соответствии с количеством пропусков другой стороны привели к скоплению на пункте грузовых автомобилей. В результате переговоров между правительствами Азербайджана и России процессы пересечения границы были значительно ускорены. Так, если раньше через линию экспортного контроля пункта пропуска через государственную границу "Самур" ежедневно проходило 200-250 автомобилей, то сейчас эта цифра доведена до 550-600.

Напомним, что ранее перед пунктом пропуска через государственную границу "Самур" отмечалось скопление до 3 500 грузовых автомобилей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)