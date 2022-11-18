Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Иностранцам, привлекаемым к деятельности на освобожденных территориях Азербайджана, будет выдаваться разрешение на работу сроком на 2 года

Экономика Материалы 18 ноября 2022 13:09 (UTC +04:00)
Иностранцам, привлекаемым к деятельности на освобожденных территориях Азербайджана, будет выдаваться разрешение на работу сроком на 2 года

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Иностранцам, привлекаемым к деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет выдано разрешение на работу сроком на два года.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение проект изменений в Миграционный кодекс.

Согласно изменению, предусмотрено продление срока действия разрешения на работу в отношении иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых к деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, не более чем на 2 года. Если проект изменений будет принят, он будет действовать с 1 января 2023 до 1 января 2028 года.

Согласно действующему законодательству, разрешение на работу на общих основаниях может выдаваться сроком на один год и продлеваться каждый раз не более чем на год.

После обсуждения проект изменений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости