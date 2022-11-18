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Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)

Экономика Материалы 18 ноября 2022 16:36 (UTC +04:00)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 18 ноября в ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» были подписаны соглашения с турецкой компанией "Cengiz İnşaat Sənaye və Ticarət" и азербайджанским ООО «North West Construction» по проектированию и строительству водохранилища Забухчай и магистрального трубопровода.

Как сообщили в пятницу Trend в ОАО, в церемонии подписания приняли участие председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Заур Микаилов, заместитель председателя Рафиг Асланов и другие представители ОАО.

Заур Микаилов сказал, что этот проект имеет историческое значение. В результате его реализации 12 100 гектаров посевных площадей на территории Губадлинского и Зангиланского районов будут обеспечены водой. Здесь будут созданы современные ирригационные системы и установлена система дистанционного управления (SCADA) для их эксплуатации.

Глава турецкой компании Ченгиз Асим в свою очередь отметил имеющийся опыт сотрудничества с ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана». Он подчеркнул, что будут приложены все усилия для сдачи проекта в эксплуатацию в срок и с высоким качеством.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)
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