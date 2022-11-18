Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 ноября в ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» были подписаны соглашения с турецкой компанией "Cengiz İnşaat Sənaye və Ticarət" и азербайджанским ООО «North West Construction» по проектированию и строительству водохранилища Забухчай и магистрального трубопровода.

Как сообщили в пятницу Trend в ОАО, в церемонии подписания приняли участие председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Заур Микаилов, заместитель председателя Рафиг Асланов и другие представители ОАО.

Заур Микаилов сказал, что этот проект имеет историческое значение. В результате его реализации 12 100 гектаров посевных площадей на территории Губадлинского и Зангиланского районов будут обеспечены водой. Здесь будут созданы современные ирригационные системы и установлена система дистанционного управления (SCADA) для их эксплуатации.

Глава турецкой компании Ченгиз Асим в свою очередь отметил имеющийся опыт сотрудничества с ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана». Он подчеркнул, что будут приложены все усилия для сдачи проекта в эксплуатацию в срок и с высоким качеством.

(Перевод: Фидан Мустафаева)