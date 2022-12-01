Румыния заинтересована в реализации энергопроектов с Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - Румыния и Азербайджан заинтересованы в реализации больших проектов в сфере энергетики.

Как передает Trend, об этом 1 декабря сказал посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре на мероприятии по случаю "Национального дня Румынии и 104-й годовщины Великого объединения Румынии".

"Румыния и Азербайджан заинтересованы в осуществлении представляющих взаимный интерес больших проектов, нацеленных на обеспечение энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы", - сказал он.

Соаре отметил, что данные проекты будут включать в себя производство электроэнергии из альтернативных источников и добычу природного газа.

Он отметил, что Румыния была второй страной в мире, признавшей независимость Азербайджана, добавив, что за прошедший период отношения между странами активно развивались в различных областях.