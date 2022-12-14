Названа стоимость отдыха в отелях в регионах Азербайджана на новогодние праздники

БАКУ /Trend/ - Наступают новогодние праздники и многие граждане предпочитают отдых в этот период в регионах Азербайджана.

Сотрудник Trend изучил вопрос стоимости отдыха в отелях в регионах в новогодние праздники.

Как выяснилось, места в большинстве отелей уже забронированы, несмотря на то, что до праздников еще остается несколько дней.

В отеле "Шахдаг", расположенном в Гусарском районе, забронированы все места с 30 декабря по 2 января. На 30-31 декабря и 1 января стоимость отдыха на 2 человек составляет 1 810 манатов. В эту сумму входят трехразовое питание и спа-услуги. В отелях "Зирве" и "Гала" также забронированы все места. Цены в этих отелях возросли до 1 630 манатов.

Нет мест на праздники и в отеле "Туфандаг". Стоимость номера с 31 декабря на 3 ночи для двух человек составляет 1693 маната. В цену включены ужин 31 декабря и завтрак в остальные дни. Стоимость VIP-коттеджей составляет 4 316 манатов.

Стоимость отдыха в Quba Palace Hotel с 30 декабря по 2 января составляет 1 900 манатов, а номера более высокой категории - Family Suit - 4 000 манатов.

В отеле Basqal стоимость трехдневного пакета на двух человек в праздничные дни составляет 1 950 манатов и включает в себя гала-вечер 31 декабря, а также другие услуги в отеле, включая спа. На эти же дни номер Deluxe стоит 2 110, а Family Suit - 3 980 манатов.

В отеле Şamaxı Palace стоимость номеров на новогодние праздники составляет 1 450 манатов, номер с балконом - 1 480 манатов. Стоимость указана для двух человек на 30, 31 декабря и 1 января, и включает в себя трехразовое питание, праздничный ужин, услуги бассейна и сауны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)