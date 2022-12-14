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Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Экономика Материалы 14 декабря 2022 15:22 (UTC +04:00)
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании "Beluqa Astara".

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки местного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "Beluqa Astara" льготный кредит в размере 500 тысяч манатов для финансирования проекта расширения рыбного хозяйства в Астаринском районе", - говорится в публикации.

Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства
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