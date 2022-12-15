ЮГК становится самым надежным маршрутом поставок газа в Европу – Турецкий аналитический центр

БАКУ /Trend/ - Каспийское море с его обширными запасами нефти и газа стало источником надежды для ЕС и балканских стран на фоне нынешнего энергетического кризиса в Европе.

Как передает Trend, об этом говорится в статье, опубликованном Аналитическим центром Турции ANKASAM (Анкарский центр исследований кризисных ситуаций и политики).

По мнению автора статьи, из-за санкций, введенных в отношении России, приостановкой строительства газопровода "Северный поток-2", каспийские проекты приобретают ключевое, решающее значение.

На этом фоне, отмечается в статье, Южный газовый коридор (ЮГК) стал самым надежным маршрутом для экспорта газа в Европу, особенно благодаря новым дополнительным трубопроводам и интерконнекторам, таким как TAP или TANAP. Наряду с существующей инфраструктурой, Азербайджан планирует дальнейшее расширение на Балканы и изучает новые возможности и контракты в этом отношении.

"Заявления Вольфганга Урбанчича, главы австрийского энергетического регулятора "E-Control", о том, что Азербайджан станет альтернативным рынком наряду с Алжиром и Норвегией, не следует игнорировать в контексте этих инициатив, поскольку Азербайджан превращается для Европы в важный центр по преодолению энергетического кризиса", - отмечает автор.

Азербайджан нацелен на расширение своей экспортной инфраструктуры. В связи с этим недавно был запущен Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который уже успешно функционирует. В ближайшем будущем Азербайджан планирует поставлять свой природный газ на Балканы, в Сербию и Молдову, говорится в статье.

"Энергетический кризис, который негативно повлиял на Европу, повысил важность государств, граничащих с Каспием. Тот факт, что два из пяти прибрежных государств стали объектом санкций, выдвинул на первый план три другие страны. В этом контексте можно сказать, что Азербайджан, который долгое время экспортировал энергоносители в Европу, также превратился в ключевого игрока энергомаршрута", - добавил автор.