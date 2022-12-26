Азербайджан и Узбекистан расширяют торгово-инвестиционное сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан нацелены довести взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов в течение 5 лет.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Согласно сообщению министерства, данный вопрос обсуждался на встрече между первым заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Джамшидом Ходжаевым.

В ходе встречи стороны выразили обоюдную готовность увеличить объем взаимной торговли до 1 миллиарда долларов в течение следующих 5 лет.

В связи с этим стороны договорились о создании совместного шелкового и текстильного кластеров, а также о реализации совместных инвестиционных проектов в области машиностроения, химической, нефтехимической и ювелирной промышленности, энергетики, сельского хозяйства и других отраслей.

Представители обеих стран также обсудили широкую повестку дня двустороннего инвестиционного сотрудничества.

Отметим что, товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном в январе-ноябре 2022 года достиг 162,2 миллиона долларов, что на 36,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (118,8 миллиона долларов за аналогичный период 2021 года).