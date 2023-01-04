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Назван рост экспорта ненефтяной продукции госкомпаниями Азербайджана

Экономика Материалы 4 января 2023 17:30 (UTC +04:00)
Назван рост экспорта ненефтяной продукции госкомпаниями Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - ноябре 2022 года суммарная стоимость экспортированной государственными компаниями ненефтяной продукции составила 1,081 миллиарда долларов, что на 123,5 миллиона долларов, или 12,9 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Об этом сообщили Trend в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта в январе-ноябре 2022 года

Компания

Объем экспорта в январе-ноябре 2022 года (в млн $)

Объем экспорта в январе-ноябре 2021 года (в млн $)

Управление маркетинга и экономических операций SOCAR

550,1

378,3

ООО SOCAR Polymer

174,2

217,4

ООО Azəralüminium

139

129,2

ЗАО AzerGold

91,3

95,5

ОАО "Азерэнержи"

64,1

50,2

ООО АПК Azərpambıq

51,8

77,3

ЗАО "Азербайджанские авиалинии"

7,5

6,2

ООО Azəripək

1,7

3,2

ОАО Azərtütün

0,8

0,4

Управление геофизики и геологии

0,8

0,018
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