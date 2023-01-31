Великобритания поддерживает Азербайджан в проекте черноморского энергетического кабеля - посол (Интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стимулирование двусторонней торговли и инвестиций и создание наилучших условий для международного бизнеса является одним из моих стратегических приоритетов в сотрудничестве с Азербайджаном.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

Оценка приоритетов сотрудничества

"Ежегодная совместная межправительственная комиссия Великобритании и Азербайджана по торгово-экономическому диалогу полностью сосредоточена на поддержке диверсификации экономики Азербайджана", - сказал посол.

По его словам, в 2022 году были определены следующие приоритетные области: здравоохранение, ИКТ и сельское хозяйство.

Великобритания сосредоточится на сотрудничестве в области наук о жизни, клинических исследований, геномики, разработки лекарств, а также медицинского образования и профессиональной подготовки в области первичной медико-санитарной помощи, сказал посол.

"Мы также изучаем способы предоставления двойных дипломов и вопросы партнерства с британскими университетами и школами сестринского дела", - отметил Олд.

Что касается сектора ИКТ, то Великобритания рассматривает сотрудничество в области электронной коммерции, кибербезопасности, "умных" городов и сел, а также в развитии финтех-проекта между TheCityUK и Центральным банком Азербайджана, реализованного в прошлом году, добавил дипломат.

В сельском хозяйстве мы стремимся поддерживать текущую модернизацию сектора, включая агротехнологии и применение био- и нанотехнологий, сказал посол.

"Развитие инфраструктуры, креативных индустрий и цифрового строительства - это еще одна область, где существуют потенциальные возможности сотрудничества, которые нам необходимо широко изучить. За прошедший год мы стали свидетелями ряда новых успешных совместных проектов, в том числе строительства в Баку ультрасовременной баржи на воздушной подушке британского дизайна, поддержки британскими специалистами процесса реконструкции в Карабахе и поддержки британскими экспертами, консультирующими по улучшению управления медицинскими отходами", - добавил Олд.

Наращивание двусторонней торговли и взаимных инвестиций

"Приятно видеть, что взаимная торговля между Великобританией и Азербайджаном увеличилась в первой половине 2022 года по сравнению с первой половиной 2021 года. Основными экспортными товарами из Великобритании в Азербайджан были капитальные и промежуточные товары, такие как электрогенераторы и промышленное оборудование, автомобили и ювелирные изделия. Основными импортными товарами из Азербайджана в Великобританию были сырая нефть и промежуточные товары, такие как механические генераторы энергии и специализированное оборудование", - сказал он.

По словам посла, Великобритания создала экономические и таможенные рабочие группы, чтобы создать возможности для обсуждения путей улучшения Азербайджаном своей бизнес среды.

"Когда к отзывам британских компаний прислушиваются и принимают меры, это помогает повысить доверие инвесторов. Регулярные консультации с общественностью, частным сектором и четкая коммуникация с бизнесом очень важны для улучшения инвестиционного климата", - сказал он.

По его словам, Великобритания стала крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане за последние 30 лет, с более чем 400 британскими компаниями на местах.

"Британские компании вносят свой вклад в экономику Азербайджана посредством создания рабочих мест, инвестиций в обучение и развитие местных талантов, образования и развития общин. Значительное число азербайджанских специалистов занимают конкурентоспособные должности в компаниях Великобритании, а навыки высококвалифицированной рабочей силы используются для обслуживания международных клиентов, что демонстрирует качество обучения и развития, а также конкурентоспособность, достигнутую азербайджанскими профессионалами", - сказал он.

Хотя большая часть инвестиций Великобритании на сегодняшний день приходится на энергетический сектор, сейчас основное внимание уделяется поддержке диверсификации экономики Азербайджана, отметил посол, добавив, что доверие к бизнес среде Азербайджана поспособствует привлечению инвестиции Великобритании в другие секторы.

"Продолжающийся прогресс, достигнутый в правовых и судебно-правовых реформах благодаря их эффективному осуществлению, также имеет решающее значение для привлечения прямых иностранных инвестиций. Мы видим, что повышение эффективности государственных предприятий является ключевым приоритетом правительства. Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга (AIH) предоставляет возможность ускорить реформы. Реформа государственных предприятий может поддержать рост, ориентированный на частный сектор, позволить частному сектору эффективно конкурировать в секторах, в которых доминируют государственные предприятия, и открыть новые инвестиционные возможности в Азербайджане", - отметил посол.

Блестящие перспективы энергетического сотрудничества

"Азербайджан уже вносит значительный вклад в энергетическую безопасность Европы благодаря поставкам природного газа по Южному газовому коридору. Экспорт "зеленой" энергии еще больше укрепит роль Азербайджана на энергетическом рынке Европы и предоставит стране возможность выйти на европейский рынок электроэнергии", - сказал он.

По его словам, Великобритания приветствует все действия, предпринятые Азербайджаном в этом направлении, включая подписанное с Грузией, Венгрией и Румынией соглашение о строительстве подводного энергетического кабеля в Черном море.

В этой связи роль Великобритании как поставщика сетевой морской безопасности в Черном море может помочь обеспечить благоприятные условия для этого, сказал Олд.

Он подчеркнул, что Великобритания активно делится опытом, чтобы помочь Азербайджану развить перспективный сектор чистой энергетики, это в значительной мере поддержит планы Азербайджана по экспорту зеленой энергии в Европу - межправительственная рабочая группа по переходу на чистую энергетику и подписанный в этой области Меморандум о взаимопонимании ускоряют этот процесс.

Например, как отметил посол, в прошлом месяце была проведена конференция по переходу к зеленой энергетике, на которой присутствовали ведущие британские компании с сильными возможностями в области чистой энергетики, чтобы обменяться мнениями с азербайджанской стороной о развитии сектора чистой энергетики в стране.

"Мы также организовали серию вебинаров по обмену опытом для Министерства энергетики и других энергетических партнеров по вопросам оффшорной ветроэнергетики, водорода, контрактов на разницу, интеграции возобновляемых источников энергии в сети и зон энергетических инноваций. Ofgem, регулятор энергетического рынка Великобритании, поделился передовым опытом с Агентством по регулированию энергетики Азербайджана в области регулирования сетей, энергетических реформ и зеленых тарифов", - добавил посол.

"Азербайджан обладает огромным потенциалом для возобновляемых источников энергии: 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспийского моря. Как страна со второй после Китая по величине установленной мощностью морской ветроэнергетики в мире и крупнейшим рядом проектов в Европе, Великобритания готова поделиться нашим опытом развития отрасли, чтобы помочь Азербайджану реализовать этот огромный потенциал", - сказал он.

По словам посла, Великобритания уже помогла с финансированием дорожной карты оффшорной ветроэнергетики Азербайджана, которая была запущена совместно со Всемирным банком и IFC в прошлом году.

"Мы также организовали визит министра энергетики Шабазова на крупнейшую в мире подключенную к сети плавучую морскую ветроэлектростанцию в Северном море. Я рад видеть, что bp расширяется в сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане, и с нетерпением жду завершения соглашения о солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джебраиле", - отметил он.

Олд также выразил надежду, что правительство Азербайджана наилучшим образом использует генеральный план декарбонизации, который bp помогла разработать для поддержки программы реформ "зеленого" роста.

"Великобритания стремится к достижению чистого нулевого уровня выбросов внутри страны к 2050 году. В рамках этих усилий мы расширили наши возможности по широкому спектру технологий использования возобновляемых источников энергии", - добавил посол.

Поддержка деятельности по разминированию на освобожденных территориях

"Великобритания на протяжении многих лет оказывает поддержку общинам вынужденных переселенцев по всему Азербайджану. Теперь мы хотим принять участие в оказании помощи вынужденным переселенцам, наконец, вернуться домой. Для обеспечения этого необходимо разминировать территории. Нам было приятно стать одним из первых международных партнеров Азербайджанского национального агентства по разминированию (ANAMA) в их неустанных усилиях по разминированию, и мы продолжаем это делать", - сказал он.

По его словам, в настоящее время через ПРООН правительство Великобритании финансирует реализацию трех различных проектов с ANAMA.

"Основная цель одного из этих мероприятий - помочь департаменту просвещения по вопросам риска, связанного с взрывоопасными боеприпасами (EORE), ANAMA в подготовке и поддержке национального плана "Великое возвращение". Учитывая огромный масштаб задачи по разминированию, которая займет более десяти лет, мы также оказываем поддержку ANAMA и другим государственным структурам для эффективной совместной работы. И мы хотим, чтобы уникальный опыт Азербайджана сформировал продуктивную роль международного чемпиона по борьбе с наземными минами", - отметил Олд.

Посол добавил, что в отношении поддержки ANAMA в ее усилиях по разминированию у правительства Великобритании также есть новый проект с ЮНИСЕФ.

"Сотрудничество направлено на предоставление основанной на фактических данных, высокоэффективной и спасающей жизни экстренной поддержки семьям, детям и строителям, пострадавшим от конфликта. Действие будет сосредоточено на EORE, направленном на сокращение числа погибших и раненых, вызванных взрывоопасными пережитками войны", - пояснил он.