Возникли задержки в грузоперевозках из Турции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Из-за мощнейшего землетрясения и текущих погодных условий в Турции отложены некоторые рейсы в Азербайджан, что также сказывается на задержках карго-доставок.

В ответ на запрос Trend по этому вопросу в компании Limak, осуществляющей почтовую и курьерскую доставку, сообщили, что события в Турции привели к задержке посылок.

В карго-компании Starex заявили, что в связи с землетрясением и погодными условиями в Турции возникли проблемы с доставкой посылок в нашу страну. Неизвестно, как долго продлится эта проблема.

По информации действующей в Сумгаите компании Kargo, отправка посылок в Азербайджан ожидается в течение 6 дней.

Сообщается, что такая же проблема существует и в других компаниях, занимающихся доставкой грузов из Турции в Азербайджан.

Отметим, что в настоящее время, наряду с государственным почтовым оператором, более 60 компаний занимаются доставкой грузов из Турции в Азербайджан.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574, раненных – 49 133.