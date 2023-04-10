В этом году товарооборот между Азербайджаном и Израилем вырастет в 2 раза - посол Израиля

БАКУ /Trend/ - В этом году товарооборот между Азербайджаном и Израилем вырастет в 2 раза.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в интервью Азербайджанскому телевидению (AZTV) сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Сегодня между нашими народами существуют тесные дружеские отношения. Очередным шагом между Азербайджаном и Израилем является расширение двусторонних и экономических связей. Сейчас товарооборот между нашими странами достаточно высок. Поэтому мы хотим диверсифицировать торговлю. Открытие посольства Азербайджана в Израиле сыграет определенную роль в расширении нашего сотрудничества",- сказал он.

Напомним, что 29 марта 2023 года состоялась церемония открытия посольства Азербайджана в Израиле с участием министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.